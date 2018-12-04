شكرا لقرائتكم صور.. الجوف في حلة بيضاء بعد الأمطار والبرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت أمطار غزيرة على منطقة الجوف، مصحوبة بزخات من البرد، على عدد من المراكز والقرى التابعة لها.

وكان مدني الجوف حذر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، وناشدت المواطنين أخذ الحيطة، والابتعاد عن مجاري الأودية.

وشهدت العديد من مناطق المملكة اليوم هطول أمطار رعدية غزيرة، فيما تشير التوقعات إلى استمرار هذه الحالة بدرجات متفاوتة حتى الجمعة المقبلة.

​وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار التقلبات الجوية التي تشمل معظم مناطق المملكة، وتتسم برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية وزخات من البرد، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة القادم.

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