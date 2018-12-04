شكرا لقرائتكم الأرصاد تكشف حقيقة طائرة تفريق السحب في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه لا صحة لتفريق السحب في المملكة. وقال: إن الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لما قيل إنها لطائرة تفريق السحب، التقطت عام 2010 لطائرة برنامج فيزياء السحب “استمطار السحب” والمعني بزيادة الهاطل المطري. ولفت إلى أن هذه التجربة أقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.

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