شكرا لقرائتكم زعيم الشيوخ الأميركي: السعودية حليف عظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من “الكسر الكامل” للعلاقات الوثيقة التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة، مؤكدًا أن ذلك لن يكون في صالح واشنطن.

وقال ماكونيل في حديثه لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية: “كسر العلاقات الأميركية مع السعودية من وجهة نظري ليس في مصلحتنا على المدى الطويل”.

واعترف ماكونيل بأن أعضاء مجلس الشيوخ أجروا عدة محادثات مع البيت الأبيض حول ما يجب فعله في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدًا صعوبة التوصل إلى صيغة تقضي بكسر العلاقات مع الرياض.

وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن المملكة حليف عظيم للولايات المتحدة على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أنها تعد اللاعب الرئيسي في الوقوف أمام نفوذ إيران في المنطقة.

وقال ماكونيل “بالنسبة لنا أي محاولة لدفع السعوديين بعيدًا عنا ليست في مصلحة الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن الروابط السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين تبدو أساسية على مر العصور.

وتأتي تصريحات ماكونيل في الوقت الذي يتجه فيه أعضاء مجلس الشيوخ عن خوض معركة حول كيفية رد مجلس الشيوخ على مقتل خاشقجي.

ويتزعم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ والكونغرس حملة ممنهجة من أجل إحداث وقيعة في العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة بالعديد من الملفات.

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