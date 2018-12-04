شكرا لقرائتكم القمة الخليجية الـ39.. مكافحة الإرهاب تتصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - ملك البحرين يتسلم دعوة لحضور القمة الخليجية



متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

شارفت ترتيبات القمة الخليجية الـ39 التي تستضيفها الرياض الأحد المقبل على الانتهاء مع بدء توزيع الدعوات الرسمية للمشاركة في القمة.

وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد كشف أمس عن موعد القمة الـ39 حيث تقرر أن تعقد يوم الأحد المقبل.

ظرف تاريخي

وتأتي القمة الخليجية في سياق بالغ الحساسية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي خاصة مع إصرار قطر على التغريد خارج السرب الخليجي والاحتفاء بزعماء التنظيمات الإرهابية والارتماء في أحضان نظام الملالي.

وكانت دول المملكة والبحرين والإمارات ومصر قررت قطع علاقاتها مع قطر قبل عام ونصف العام بسبب رعاية الدوحة للإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية سواء بالمال أو بتوفير غطاء إعلامي يروج لأفكارها الإرهابية.

وقدمت الدول العربية الأربع 13 مطلبًا إلى حكومة قطر كشرط لعودة العلاقات معها، ولا تزال الدوحة تماطل في تنفيذ هذه المطالب.

مكافحة الإرهاب

وخلال زيارته للقاهرة قبل أيام ضمن جولته العربية الأخيرة أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدول العربية متمسكة بهذه المطالب كشرط لعودة العلاقات مع الدوحة.

وكانت جولة ولي العهد شملت 6 دول من بينها 3 دول عربية قطعت علاقاتها مع قطر بينها دولتان ضمن أعضاء مجلس التعاون الخليجي وهما الإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر ما يعني أن مكافحة الإرهاب ستكون ضمن جدول أعمال القمة.

وحتى الآن تأكد توجيه الدعوات لعمان والبحرين حيث تلقى السلطان قابوس بن سعيد، أمس، رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتعلق بدعوة جلالته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين المزمع عقدها بالرياض.

وفي يوم الأحد الماضي تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة.

وقد قام بتسليم الرسالتين الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.

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