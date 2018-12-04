شكرا لقرائتكم افتتاح حديقة الشلالات في القنفذة بـ84 جلسة بإطلالات بحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - افتتح مستشار خادم الحرمين أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، بحضور وكيل الإمارة هشام الفالح وأمين جدة، حديقة الشلالات بمحافظة القنفذة. وبحسب ما ذكرت إمارة مكة المكرمة، تضم الحديقة 84 جلسة بإطلالات بحرية، ومسطحات خضراء بمساحة 2000م2، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لذوي القدرات الخاصة.

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