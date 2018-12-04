شكرا لقرائتكم تزوجت وتوقف دعم حساب المواطن فما السبب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت سيدة أنها تزوجت حديثًا وكان يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 لها بشكل طبيعي، ولكن بعد الزواج وصلت لها رسالة تفيد بأنها لم تعد تستوفي الشروط.

وأجاب خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول: إنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل”، ولابد من إضافتها كتابع لدى رب الأسرة “الزوج”، وسيتم احتساب دعمها من ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 الجمعة الماضية عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر، حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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