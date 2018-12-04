شكرا لقرائتكم فيديو.. 14 ثانية تكشف الحالة المطرية في الجوف واتجاهها الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مقطع فيديو مدته 14 ثانية يوضح الحالة المطرية الآن كما تظهر على رادار الجوف.

وأوضحت الأرصاد أن الفيديو يبين استمرار السحب الرعدية الممطرة على منطقة الجوف، ومن المتوقع أن تتجه إلى مدينة عرعر خلال الساعات القادمة.

وشهدت العديد من مناطق المملكة اليوم هطول أمطار رعدية غزيرة، فيما تشير التوقعات إلى استمرار هذه الحالة بدرجات متفاوتة حتى الجمعة المقبلة.

​وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار التقلبات الجوية التي تشمل معظم مناطق المملكة، وتتسم برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية وزخات من البرد، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة القادم.

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