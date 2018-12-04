شكرا لقرائتكم الصحة: الخطاب المتضمن قرارات تتعلق بالبدلات مزور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة، أن الخطاب المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن قرارات تتعلق بالبدلات هو خطاب مزور. وشددت وزارة الصحة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك. وكان القرار المزور تضمن إجراء تعديلات على مقدار البدلات وغيرها من التعديلات.

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