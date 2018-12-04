الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية و زخات من البرد على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح على مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية. كما بينت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على غرب منطقة حائل ومن المحتمل أن تتأثر مدينة حائل بالحالة. و أوضحت استمرار السحب الرعدية الممطرة على منطقة الجوف ومن المتوقع أن تتجه إلى مدينة عرعر خلال الساعات القادمة

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