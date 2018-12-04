شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القصيم»: قدَّمنا الخدمة اللازمة لمريض الرس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (القصيم)

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، في بيان بشأن فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن في مستشفى الرس العام يشكو من نزيف في اللسان، وعدم حصوله على الخدمة الصحية.

وأوضحت المديرية أن المواطن كان يتلقى الرعاية الطبية في قسم الكلى يوم السبت الماضي الموافق 23 ربيع أول 1440هـ، وحصل لديه نزف من اللسان واللثة، ليتم تحويلة من قسم الكلى بالمستشفى إلى قسم الطوارئ على كرسي متحرك برفقة طبيب وممرضة.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي بقسم الطوارى قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبي، وقد أظهرت الفحوصات المخبرية وجود نقص في الصفائح الدموية بمعدل 5 وحدات، ونُقل له الاحتياج اللازم من الصفائح الدموية أثناء تنويمه في قسم الباطنة، وتوقف نزف الدم لدى المريض.

وبيَّنت «صحة القصيم» أنه بناء على رغبة المريض، وبعد استقرار حالته الصحية، تم السماح له بالخروج من المستشفى لمدة ستة ساعات، ليعود صباح اليوم التالي، حيث خضع لفحوصات طبية للاطمئنان على صحته، إلا أنه غادر المستشفى مرة أخرى بناء على رغبته.

وأكدت «صحة المنطقة» أن وزارة الصحة خصصت الرقم (937) للتواصل مع المرضى ونقل آرائهم واقتراحاتهم تجاه الخدمات الصحية بما يحقق رضاهم.