شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: لا صحة لتفريق السحب.. الصور المتداولة لـ«استمطار 2010» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

نفت الهيئة العامة للأرصاد قيامها بتفريق السحب، مشيرة إلى أن الصور المتداولة في مواقع التواصل التي قيل أنها لطائرة تفريق السحب الصورة التقطت عام 2010 لطائرة برنامج فيزياء السحب «استمطار السحب» والمعني بزيادة الهاطل المطري.

وأشارت الهيئة في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى أن تجربة الاستمطار أقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.