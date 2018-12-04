شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يعلن عن أول دبلوم في «الإدارة المحلية» لموظفي الإمارة والمحافظين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال ورشة عمل تطوير أداء رؤساء مراكز محافظات القنفذة والعرضيات وأضم عن اعتماد أول دبلوم في الإدارة المحلية على مستوى المملكة بالتعاون بين وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة، بمدة تدريب 9 أشهر ويبدأ الالتحاق به العام المقبل

وأشارت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى أن الدبلوم يهدف لتطوير مهارات الموظفين ويقدم التدريب لموظفي الإمارة، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والموظفين المعينين حديثاً.