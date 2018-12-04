شكرا لقرائتكم خبر عن السفير نقلي والملحق الثقافي يتفقدان الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، يرافقه الملحق الثقافي الدكتور خالد بن عبد الله النامي، بزيارة لمركز «آلاء لذوي الاحتياجات الخاصة»، والذي يدرس به عدد من الطلبة والطالبات السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي عن الحالات الدراسية والصحية والاجتماعية، والمراحل التي تمر بها العملية التعليمية.

كما قام السفير نقلي بجولة داخل أروقة المركز، شملت جميع الأقسام التأهيلية والعلاجية والطبية والقاعات الدراسية والسكن الداخلي.

أشاد سفير خادم الحرمين بالجهود المبذولة في المركز للارتقاء بمستوى هذه الفئة وما يُقدَّم لهم من عناية ورعاية، مؤكداً أن حكومة المملكة لا تدَّخر جهداً في دعم مثل هذه المشروعات الخيرة.

ويولي السفير نقلي أهمية خاصة لما تقدمة الملحقية الثقافية السعودية ومتابعة عملها وأنشطتها المستمرة، مشيداً بجهودها المبذولة فيما يخص خدمات ومتابعة الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، موجهاً المسؤولين عن المركز بتقديم كل سبل الاهتمام والحرص والعناية بهذه الفئة الغالية.

من جانبه، أشاد الملحق الثقافي الدكتور خالد النامي بدعم القيادة الرشيدة لهذه الفئه الغالية على قلوبنا جميعا، مشدداً على ضرورة إيصال الخدمات التعليمية إلى جميع مستحقيها، وتوفير كل التسهيلات لهؤلاء الأبناء من الطلبة بما يضمن استمرارية تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم.

من جهتهم، عبَّر الطلبة وأولياء أمورهم عن خالص امتنانهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على اهتمامها بتوفير الخدمات التعليمية، مشيدين بمستوى الدعم والرعاية والعناية التي يحظى بها الطلبة من المختصين في وزاه التعليم، شاكرين السفير نقلي والملحق الثقافي على هذه الزيارة.