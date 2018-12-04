شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: خطاب «البدلات» المتداول «مزوّر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت وزارة الصحة أن الخطاب المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن قرارات تتعلق بالبدلات خطاب مزور، مشيرة إلى تحركها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



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