الان تتابع بالصور .. إطلاق “65” فعالية لـ 2200 من ذوي الإعاقة في يومهم العالمي بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بمراكز التأهيل الشامل “الرجالية والنسائية” ووحدة الخدمات المساندة للإناث ومراكز الرعاية النهارية “65” فعالية داخلية وخارجية لـ 2200 مستفيد ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2018 الذي يُصادف الثالث من ديسمبر من كل عام ميلادي، بحضور مدير عام فرع الوزارة الأستاذ / يوسف بن مسفر السيالي، ومنسوبي ومنسوبات تلك المراكز.

تحتوي حزمة الفعاليات الداخلية على عدد من العروض المسرحية والمسابقات الترفيهية الموجهة لذوي الإعاقة مع عرض إبداعاتهم في عدد من الأركان المصاحبة بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات التوعوية للكادر الوظيفي العامل معهم عن حقوق ذوي الإعاقة وأهمية تمكينهم وضمان شمولهم بكافة الخدمات. إلى جانب الاحتفاء بالنماذج الناجحة من ذوي الإعاقة وإبراز قصصهم وتكريم الجهات الخارجية الداعمة والمشاركة في هذه الفعاليات.

وقد أوضح السيالي أنه من أهم الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة وتهدف إلى دمج فئات ذوي الإعاقة بالمجتمع وزيادة الوعي بشوؤن اﻻعاقة ومسبباتها والتعريف بخدمات الدولة التي توفرها لهم، الاحتفال الذي سيقام مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر من الساعة 4:00 م حتى 9:00 م في المجمع التجاري “غرناطة مول” بمشاركة عدد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة، داعياً الجمهور الخارجي إلى الحضور والمشاركة في هذا الاحتفال لتقديم الدعم المعنوي لهذه الفئة في يومهم العالمي.