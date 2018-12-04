الان تتابع الأرصاد تكشف حقيقة “طائرة تفريق السحب” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات كشفت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة عن حقيقة ما يتم تداوله عن تفريق السحب بواسطة طائرة . وقال الناطق الرسمي للهيئة: “لاصحة لتفريق السحب والصور المتداولة في مواقع التواصل لما قيل أنها لطائرة تفريق السحب، التقطت عام 2010 لطائرة برنامج فيزياء السحب “استمطار السحب” والمعني بزيادة الهاطل المطري، وهذه التجربة أقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.

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