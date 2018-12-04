شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل لتحسين إجراءات حركة الحجاج والمعتمرين في مطاري جدة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استعرضت الهيئة العامة للطيران المدني بجدة في ورشة عمل بعنوان "مبادرة تحسين إجراءات حركة الحجاج والمعتمرين"، واستهدفت مطاري الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين، خطوات جديدة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المطارين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني أمس، من شأنها الإسهام في تحسين جميع الخدمات لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن عبدالعزيز نقادي في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة عبدالحكيم التميمي، أن الهيئة تسعى بصفة مستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه جرى استقبال وخدمة أكثر من 10 ملايين حاج ومعتمر في مرحلتي القدوم والمغادرة.

وقال "إن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد تبلغ طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا في المرحلة الأولى، وتم البدء في مرحلة التشغيل التجريبي له في مايو الماضي برحلات داخلية، وسيستمر بشكل تدريجي وصولا إلى التشغيل الكامل، وسيسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أقصى ما يمكن من الاهتمام والرعاية لهم، خصوصا أن المطار يعد البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين، مما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن".

من جانبه استعرض مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، جدول أعمال ورشة العمل، التي نوقش خلالها مبادرة طريق مكة لموسم العمرة والحج للعام الجاري وكذلك إمكانية استقبال الحجاج والمعتمرين القادمين والمغادرين على الرحلات المنتظمة للناقلات الوطنية عبر الصالة رقم 1، وتطوير وتهيئة الصالة رقم 12 بمجمع صالات الحج والعمرة لتخدم إنهاء إجراءات وقبول أمتعة حجاج المبادرة المغادرين عن طريق شاحن معتمد "فئة أ"، إضافة إلى تهيئة وتحسين المناطق المساندة لإنهاء إجراءات الأمتعة، واستعراض مطار الملك عبدالعزيز خطة التشغيل بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وجميع الجهات المعنية.

كما تناولت الورشة الإجراءات التصحيحية لتحقيق انسيابية حركة الحجاج والمعتمرين في صالات المطار من خلال إصدار التأشيرات لهم بعد الحصول على الخصائص الحيوية من خلال سفارات وقنصليات المملكة في الخارج، والاستمرار في جدولة رحلات الحج حسب الطاقة الاستيعابية على كامل فترتي القدوم والمغادرة التي تم تطبيقها في حج 1439هـ.

وتطرقت الورشة إلى مبادرة مطار الملك عبدالعزيز لقبول عبوات ماء زمزم بحيث يقوم المسافر بشراء الكوبون آليا، في حين يتم إيصال العبوة إلى الطائرة عن طريق المتعهد من خلال ربط آلي بين المتعهد وجميع شركات الطيران.