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محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن الصورة التقطت عام 2010 لطائرة برنامج "استمطار السحب" نفى الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عمليات تفريق السحب والتي شهدت تداولاً واسعًا في المنطقة الغربية خلال اليومين الماضيين . وقال الناطق الرسمي: لا صحة لتفريق السحب، والصور المتداولة في مواقع التواصل لما قيل إنها لطائرة تفريق السحب، قد التقطت عام 2010 وهي لطائرة برنامج فيزياء السحب "استمطار السحب" والمعني بزيادة الهاطل المطري، وهذه التجربة أُقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.

"الأرصاد" تكشف حقيقة الصور المتداولة بشأن عمليات تفريق السحب محمد المواسي الخليج 365 2018-12-04 نفى الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عمليات تفريق السحب والتي شهدت تداولاً واسعًا في المنطقة الغربية خلال اليومين الماضيين . وقال الناطق الرسمي: لا صحة لتفريق السحب، والصور المتداولة في مواقع التواصل لما قيل إنها لطائرة تفريق السحب، قد التقطت عام 2010 وهي لطائرة برنامج فيزياء السحب "استمطار السحب" والمعني بزيادة الهاطل المطري، وهذه التجربة أُقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة. 04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440 09:10 PM قالت إن الصورة التقطت عام 2010 لطائرة برنامج "استمطار السحب" قالت إن الصورة التقطت عام 2010 لطائرة برنامج "استمطار السحب" نفى الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عمليات تفريق السحب والتي شهدت تداولاً واسعًا في المنطقة الغربية خلال اليومين الماضيين . وقال الناطق الرسمي: لا صحة لتفريق السحب، والصور المتداولة في مواقع التواصل لما قيل إنها لطائرة تفريق السحب، قد التقطت عام 2010 وهي لطائرة برنامج فيزياء السحب "استمطار السحب" والمعني بزيادة الهاطل المطري، وهذه التجربة أُقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.

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المصدر : الخليج 365