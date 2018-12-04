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محمد بن مسعود - الدمام - "القرشي" للمرتبة (١١) بشرطة العاصمة المقدسة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04 يتلقى فهد دخيل الله حامد المسيفري القرشي التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة الحادية عشرة مديراً للمكتب السري بشرطة العاصمة المقدسة. 04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440 09:08 PM يتلقى فهد دخيل الله حامد المسيفري القرشي التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة الحادية عشرة مديراً للمكتب السري بشرطة العاصمة المقدسة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "القرشي" للمرتبة (١١) بشرطة العاصمة المقدسة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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