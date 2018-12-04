شاهد.. إزالة الشبوك والخيام ومعالجة هبوطات وحجز مركبات بطريق "الجنادرية"

محمد بن مسعود - الدمام - "بلدية الروضة" تسابق الزمن في السلامة وتحسين المشهد الحضري

نفذت بلدية الروضة أمس حملة كبرى للطرق المؤدية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الثالث والثلاثين، والذي سينطلق الخميس الموافق ١٤٤٠ /٤ /١٣هـ، لمن لم يلتزم من المخالفين بالإزالة ضمن أحياء الرمال والبيان.

جاء ذلك امتداداً للأعمال السابقة التي نفذتها "بلدية الروضة" بإزالة بعض من مصادر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير السلامة، ضمن النطاق.

وحظيت الحملة بمشاركة ومساندة ودعم مباشر من متعهد الإدارة العامة للنظافة المكلف بنطاق بلدية "اليمامة"، ومتعهد الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المكلف بنطاق البلدية بإصلاح الحفر والهبوطات "المشرق"، ودعم أمني كبير شاركت به الدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات المجاهدين وفرق من الضبط الإداري وقوات المهمات والواجبات الخاصة.

وأسفرت الحملة عن إزالة شبوك المواشي بـ(٢٦) موقعاً، وإزالة بيوت شعر بـ(٣٩) موقعاً، وحجز (١٢) سيارة من نوع دينا، وضبط (٣٦) عاملاً من مخالفي إقامة العمل والعمال وتسليمهم للجهات المختصة، ومعالجة هبوطات (٤) مواقع بما يعادل (٣٨٦)م.