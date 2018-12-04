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انت الان تتابع شاهد.. إزالة الشبوك والخيام ومعالجة هبوطات وحجز مركبات بطريق "الجنادرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفذت بلدية الروضة أمس حملة كبرى للطرق المؤدية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الثالث والثلاثين، والذي سينطلق الخميس الموافق ١٤٤٠ /٤ /١٣هـ، لمن لم يلتزم من المخالفين بالإزالة ضمن أحياء الرمال والبيان.
جاء ذلك امتداداً للأعمال السابقة التي نفذتها "بلدية الروضة" بإزالة بعض من مصادر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير السلامة، ضمن النطاق.
وحظيت الحملة بمشاركة ومساندة ودعم مباشر من متعهد الإدارة العامة للنظافة المكلف بنطاق بلدية "اليمامة"، ومتعهد الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المكلف بنطاق البلدية بإصلاح الحفر والهبوطات "المشرق"، ودعم أمني كبير شاركت به الدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات المجاهدين وفرق من الضبط الإداري وقوات المهمات والواجبات الخاصة.
وأسفرت الحملة عن إزالة شبوك المواشي بـ(٢٦) موقعاً، وإزالة بيوت شعر بـ(٣٩) موقعاً، وحجز (١٢) سيارة من نوع دينا، وضبط (٣٦) عاملاً من مخالفي إقامة العمل والعمال وتسليمهم للجهات المختصة، ومعالجة هبوطات (٤) مواقع بما يعادل (٣٨٦)م.
شاهد.. إزالة الشبوك والخيام ومعالجة هبوطات وحجز مركبات بطريق "الجنادرية"عيسى الحربي الخليج 365 2018-12-04
نفذت بلدية الروضة أمس حملة كبرى للطرق المؤدية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الثالث والثلاثين، والذي سينطلق الخميس الموافق ١٤٤٠ /٤ /١٣هـ، لمن لم يلتزم من المخالفين بالإزالة ضمن أحياء الرمال والبيان.
جاء ذلك امتداداً للأعمال السابقة التي نفذتها "بلدية الروضة" بإزالة بعض من مصادر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير السلامة، ضمن النطاق.
وحظيت الحملة بمشاركة ومساندة ودعم مباشر من متعهد الإدارة العامة للنظافة المكلف بنطاق بلدية "اليمامة"، ومتعهد الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المكلف بنطاق البلدية بإصلاح الحفر والهبوطات "المشرق"، ودعم أمني كبير شاركت به الدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات المجاهدين وفرق من الضبط الإداري وقوات المهمات والواجبات الخاصة.
وأسفرت الحملة عن إزالة شبوك المواشي بـ(٢٦) موقعاً، وإزالة بيوت شعر بـ(٣٩) موقعاً، وحجز (١٢) سيارة من نوع دينا، وضبط (٣٦) عاملاً من مخالفي إقامة العمل والعمال وتسليمهم للجهات المختصة، ومعالجة هبوطات (٤) مواقع بما يعادل (٣٨٦)م.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
09:08 PM
"بلدية الروضة" تسابق الزمن في السلامة وتحسين المشهد الحضري
نفذت بلدية الروضة أمس حملة كبرى للطرق المؤدية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الثالث والثلاثين، والذي سينطلق الخميس الموافق ١٤٤٠ /٤ /١٣هـ، لمن لم يلتزم من المخالفين بالإزالة ضمن أحياء الرمال والبيان.
جاء ذلك امتداداً للأعمال السابقة التي نفذتها "بلدية الروضة" بإزالة بعض من مصادر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير السلامة، ضمن النطاق.
وحظيت الحملة بمشاركة ومساندة ودعم مباشر من متعهد الإدارة العامة للنظافة المكلف بنطاق بلدية "اليمامة"، ومتعهد الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المكلف بنطاق البلدية بإصلاح الحفر والهبوطات "المشرق"، ودعم أمني كبير شاركت به الدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات المجاهدين وفرق من الضبط الإداري وقوات المهمات والواجبات الخاصة.
وأسفرت الحملة عن إزالة شبوك المواشي بـ(٢٦) موقعاً، وإزالة بيوت شعر بـ(٣٩) موقعاً، وحجز (١٢) سيارة من نوع دينا، وضبط (٣٦) عاملاً من مخالفي إقامة العمل والعمال وتسليمهم للجهات المختصة، ومعالجة هبوطات (٤) مواقع بما يعادل (٣٨٦)م.
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المصدر : الخليج 365
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