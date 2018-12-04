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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وكيل الوزارة للموارد البشرية بوزارة الصحة قراراً إداريا بتكليف ياسر بن يحيى الخبراني مديراً تنفيذياً للأمانة الفنية بوكالة الوزارة للموارد البشرية، إضافة إلى عمله مديراً لمكتب وكيل الوزارة للموارد البشرية . ويعد "الخبراني" من الكفاءات الوطنية والإدارية الناجحة على مستوى الوزارة وتقلد الكثير من المهام الإدارية، وتم تكليفه بهذه المسؤولية نظير خبرته.

"الخبراني" مديراً تنفيذيا للأمانة الفنية بوزارة الصحة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04 أصدر وكيل الوزارة للموارد البشرية بوزارة الصحة قراراً إداريا بتكليف ياسر بن يحيى الخبراني مديراً تنفيذياً للأمانة الفنية بوكالة الوزارة للموارد البشرية، إضافة إلى عمله مديراً لمكتب وكيل الوزارة للموارد البشرية . ويعد "الخبراني" من الكفاءات الوطنية والإدارية الناجحة على مستوى الوزارة وتقلد الكثير من المهام الإدارية، وتم تكليفه بهذه المسؤولية نظير خبرته. 04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440 09:03 PM أصدر وكيل الوزارة للموارد البشرية بوزارة الصحة قراراً إداريا بتكليف ياسر بن يحيى الخبراني مديراً تنفيذياً للأمانة الفنية بوكالة الوزارة للموارد البشرية، إضافة إلى عمله مديراً لمكتب وكيل الوزارة للموارد البشرية . ويعد "الخبراني" من الكفاءات الوطنية والإدارية الناجحة على مستوى الوزارة وتقلد الكثير من المهام الإدارية، وتم تكليفه بهذه المسؤولية نظير خبرته.

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المصدر : الخليج 365