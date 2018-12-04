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محمد بن مسعود - الدمام - بالفيديو.. لحظة مرعبة لتحطُّم طائرة فوق منزل بمنطقة سكنية بالمكسيك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04 أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة لسقوط وتحطم طائرة ركاب صغيرة وسط منطقة سكنية في المكسيك؛ ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وإصابة اثنين من جراء الحادث. 04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440 09:07 PM 4 قتلى وجريحان حصيلة الحادث 4 قتلى وجريحان حصيلة الحادث أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة لسقوط وتحطم طائرة ركاب صغيرة وسط منطقة سكنية في المكسيك؛ ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وإصابة اثنين من جراء الحادث. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بالفيديو.. لحظة مرعبة لتحطُّم طائرة فوق منزل بمنطقة سكنية بالمكسيك ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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