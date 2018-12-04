الطويل يحقق برونزية المبارزة الآسيوية تحت 17 سنة

محمد بن مسعود - الدمام - حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل الميدالية البرونزية في بطولة الجولة الآسيوية الثالثة للمبارزة تحت 17 سنة (سلاح الابيه) التي أقيمت في هونج كونج، فيما حقق عمر العكاس المركز الخامس في البطولة التي شارك فيها 67 من 14 دولة.



من جهته أبدى حسين الطويل سعادته بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة التي شهدت مشاركة محترفين على مستوى عال في المبارزة، مشيراً إلى أن المشاركة تعد إضافة إلى خبراته.



وبين الطويل أهمية تحقيق مركز متقدم في البطولة للحصول على تصنيف متقدم للمنتخب السعودي على المستوى الآسيوي، مشدداً علىأهمية حصوله على الميدالية لرفع حصيلة الميداليات التي حققها لاعبو ولاعبات المبارزة إلى 32 ميدالية خلال عام 2018.