شاهد: شاب يلقي القبض على ذئب حياً شرق الليث.. ويعد بإطلاق سراحه

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تمكن شاب سعودي من إلقاء القبض على "ذئب" حياً، شرق محافظة الليث، بعد أن فتك باثنين من الخراف من حظيرته الخاصة، حيث قص أثره لمسافة 15 كلم قبل أن يعثر عليه ويتمكن من القبض عليه حياً.
وفي التفاصيل التي يرويها لـ "الخليج 365" الشاب أحمد بن عبيد السراجي الشريف "صائد الذئاب" كما يلقبه أصدقاؤه قال: الذئب فتك مساء أمس باثنين من الخراف من حظيرة المواشي الخاصة بي، وحين أصبحت اليوم قمت بتتبع أثره لمسافة 15 كلم حتى عثرت عليه في منطقة وعرة، فقمت بتخويفه حتى خرج منها، ثم طاردته بالسيارة لأكثر من نصف ساعة حتى دخل في حفرة بجانب أحد أعمدة الكهرباء فتمكنت من القبض عليه حياً.
وأضاف الشريف: لم أستخدم السلاح لأنني لا أرغب في قتله، بل أريد القبض عليه حياً ثم سأقوم بترويضه، قبل أن أذهب به لمنطقة خالية من المواشي وأطلق سراحه هناك، حفاظاً على الحياة الفطرية.
وتابع: المرة الثانية التي ألقي القبض فيها على ذئب، حيث الخليج 365 وأن قبضت على ذئب العام الماضي، وقمت بإطلاق سراحه في مركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.
شاهد: شاب يلقي القبض على ذئب حياً شرق الليث.. ويعد بإطلاق سراحهعوض الفهمي الخليج 365 2018-12-04
تمكن شاب سعودي من إلقاء القبض على "ذئب" حياً، شرق محافظة الليث، بعد أن فتك باثنين من الخراف من حظيرته الخاصة، حيث قص أثره لمسافة 15 كلم قبل أن يعثر عليه ويتمكن من القبض عليه حياً.
وفي التفاصيل التي يرويها لـ "الخليج 365" الشاب أحمد بن عبيد السراجي الشريف "صائد الذئاب" كما يلقبه أصدقاؤه قال: الذئب فتك مساء أمس باثنين من الخراف من حظيرة المواشي الخاصة بي، وحين أصبحت اليوم قمت بتتبع أثره لمسافة 15 كلم حتى عثرت عليه في منطقة وعرة، فقمت بتخويفه حتى خرج منها، ثم طاردته بالسيارة لأكثر من نصف ساعة حتى دخل في حفرة بجانب أحد أعمدة الكهرباء فتمكنت من القبض عليه حياً.
وأضاف الشريف: لم أستخدم السلاح لأنني لا أرغب في قتله، بل أريد القبض عليه حياً ثم سأقوم بترويضه، قبل أن أذهب به لمنطقة خالية من المواشي وأطلق سراحه هناك، حفاظاً على الحياة الفطرية.
وتابع: المرة الثانية التي ألقي القبض فيها على ذئب، حيث الخليج 365 وأن قبضت على ذئب العام الماضي، وقمت بإطلاق سراحه في مركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
08:42 PM
بعد أن هاجم حظيرة أغنامه وفتك باثنين من الخراف
تمكن شاب سعودي من إلقاء القبض على "ذئب" حياً، شرق محافظة الليث، بعد أن فتك باثنين من الخراف من حظيرته الخاصة، حيث قص أثره لمسافة 15 كلم قبل أن يعثر عليه ويتمكن من القبض عليه حياً.
وفي التفاصيل التي يرويها لـ "الخليج 365" الشاب أحمد بن عبيد السراجي الشريف "صائد الذئاب" كما يلقبه أصدقاؤه قال: الذئب فتك مساء أمس باثنين من الخراف من حظيرة المواشي الخاصة بي، وحين أصبحت اليوم قمت بتتبع أثره لمسافة 15 كلم حتى عثرت عليه في منطقة وعرة، فقمت بتخويفه حتى خرج منها، ثم طاردته بالسيارة لأكثر من نصف ساعة حتى دخل في حفرة بجانب أحد أعمدة الكهرباء فتمكنت من القبض عليه حياً.
وأضاف الشريف: لم أستخدم السلاح لأنني لا أرغب في قتله، بل أريد القبض عليه حياً ثم سأقوم بترويضه، قبل أن أذهب به لمنطقة خالية من المواشي وأطلق سراحه هناك، حفاظاً على الحياة الفطرية.
وتابع: المرة الثانية التي ألقي القبض فيها على ذئب، حيث الخليج 365 وأن قبضت على ذئب العام الماضي، وقمت بإطلاق سراحه في مركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.
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المصدر : الخليج 365
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