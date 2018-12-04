السعودية اليوم / تعليم نجران يعقد دورة "بناء الاختبارات" عبر بوابة عين للتدريب

عام / تعليم نجران يعقد دورة "بناء الاختبارات" عبر بوابة عين للتدريب

نجران 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

عقد قسم الحاسب الآلي بتعليم نجران مساء اليوم دورة تدريبية بعنوان "بناء الاختبارات " عبر بوابة عين للتدريب.

وتم خلال الدورة الحديث عن مواصفات الاختبار الجيد وطرق بناء الفقرات الاختبارية وطرق إخراج الاختبار وتطبيقة.

//انتهى//

20:22ت م

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نجران 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسعقد قسم الحاسب الآلي بتعليم نجران مساء اليوم دورة تدريبية بعنوان "بناء الاختبارات " عبر بوابة عين للتدريب.وتم خلال الدورة الحديث عن مواصفات الاختبار الجيد وطرق بناء الفقرات الاختبارية وطرق إخراج الاختبار وتطبيقة.//انتهى//20:22ت م0294

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