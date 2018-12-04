السعودية اليوم / مجلس النواب العراقي يؤجل التصويت على أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة إلى الخميس المقبل

عام / مجلس النواب العراقي يؤجل التصويت على أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة إلى الخميس المقبل
بغداد 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واس
أجل مجلس النواب العراقي اليوم, التصويت على أسماء المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الثمانية المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي وعددها ثمانية إلى جلسة الخميس المقبل.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته اليوم، على منح الثقة للمرشحين للوزارات المذكورة, إلا أن الخلافات حول بعض المرشحين أدت إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة وفشل تمرير المرشحين.
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19:26ت م
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