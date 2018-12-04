

القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واس

التقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف الذي يزور القاهرة حاليًا.

وأفاد المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.

ونوه الرئيس المصري بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الإفريقية.

// انتهى //

19:15ت م

0277



القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف الذي يزور القاهرة حاليًا.وأفاد المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.ونوه الرئيس المصري بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الإفريقية.// انتهى //19:15ت م0277

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي وزير الدفاع السوداني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .