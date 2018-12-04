السعودية اليوم / الأمم المتحدة تفتتح مكتبين لها بمحافظة تعز لتسهيل إجراءات الاستجابة الإنسانية للمحافظة

عام / الأمم المتحدة تفتتح مكتبين لها بمحافظة تعز لتسهيل إجراءات الاستجابة الإنسانية للمحافظة
عدن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واس
افتتحت الأمم المتحدة مكتبين لها في مدينتي التربة والمخا بمحافظة تعز في اليمن، لتسهيل إجراءات الإستجابة الإنسانية للمحافظة.
وأعلن مدير مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة سياستبان تريف الذي يزور محافظة تعز فتح المكتبين خلال اجتماع له بقيادة السلطة المحلية برئاسة وكيل أول عبدالقوي المخلافي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال المسؤول الأممي، لقد تم اتخاذ قرار فتح المكاتب لتسهيل التواصل نتيجة الصعوبات التي واجهها مكتب إب ويرافق ذلك تغيير في خارطة العمل ابتداًء من يناير من العام المقبل.
وأوضح مدير مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن الزيارة إلى تعز تهدف إلى تلمس الاحتياجات وتسريع وتيرة الاستجابة بالمحافظة.
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19:13ت م
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