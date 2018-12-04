السعودية اليوم / وزير الدفاع الكويتي يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية

عام / وزير الدفاع الكويتي يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية

الكويت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واس

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي التي تزور العاصمة الكويت حاليًا.

وتناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

// انتهى //

19:10ت م

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الكويت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي التي تزور العاصمة الكويت حاليًا.وتناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.// انتهى //19:10ت م0272

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