السعودية اليوم / قوات الجيش الوطني اليمني تحرر مواقع جديدة في البقع بمحافظة صعدة

صعدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واستمكنت قوات الجيش الوطني اليمنية اليوم، من تحرير مواقع جديدة في مديرية البقع شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.وذكر أركان كتيبة الاقتحام في لواء العز الرائد خالد النمر في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش حررت عدد من التباب المهمة في منطقة "الخشبة.وأوضح الرائد النمر أن تحرير تلك المواقع جاء عقب هجوم مباغت شنته كتيبة الاقتحام بقيادة العقيد رشاد الحرازي، على مواقع تمركز المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في تلك التباب.وأكد أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية ، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.// انتهى //19:07ت م0271