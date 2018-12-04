شكرا لقرائتكم القصبي لمراقبي التجارة : “بيَّض الله وجيهكم” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي برصد أسماء كافة مراقبي ومراقبات الوزارة في مختلف مناطق المملكة، ووضعها في لوحة شرف بديوان الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار دعم معاليه لجهود الرقابة، وحماية المستهلك من الغش والتستر التجاري والتقليد وغيرها من الممارسات الخاطئة. وأكد خلال لقائه برجال الرقابة بمختلف مناطق المملكة أنه جزء من هذه المنظومة، وجندي في فريق الرقابة.

ودوّن الدكتور القصبي على لوحة الشرف عبارة “بيَّض الله وجيهكم” تعبيراً عن شكره وامتنانه لكافة الجهود التي يبذلها المراقبون والمراقبات في الميدان.

كما اعتبر مراقبي الوزارة درعاً للوطن تحمي متابعات الخليج 365 من المنتجات المغشوشة التي تؤثر على صحته وسلامته، وخاطب المراقبين والمراقبات قائلاً:” أنتم عين الوطن ومثال للمواطن المسؤول، شكراً من القلب أقولها لكم كوني مواطنا قبل أن أكون وزيراً”. وأكد أن الطموحات عالية والآمال كبيرة.

جاء ذلك بعد حفل تكريم معالي وزير التجارة والاستثمار لرجال الرقابة بالوزارة تقديراً للجهود التي بذلوها في حماية المستهلك، والتي أسفرت عن منجزات نوعية تتحقق للمرة الأولى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 حيث تمكن رجال الرقابة وبفضل الله من ضبط أكثر من 34 مليون منتج مخالف، تبلغ قيمتها التقديرية 467 مليون ريال.

فيما قامت الفرق الرقابية بـ 186 ألف زيارة تفتيشية لمنشآت تجارية، وضبطت 1,371 قضية غش تجاري أحيلت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية، فيما تلقى مركز البلاغات 1900 أكثر من مليون استفسار وبلاغ تجاري.

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