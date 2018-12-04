شكرا لقرائتكم التقلبات الجوية مستمرة حتى الجمعة على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت العديد من مناطق المملكة اليوم هطول أمطار رعدية غزيرة فيما تشير التوقعات إلى استمرار هذه الحالة بدرجات متفاوتة حتى الجمعة المقبلة.

​وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار التقلبات الجوية التي تشمل معظم مناطق المملكة وتتسم برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية وزخات من البرد، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة القادم.

وتشهد منطقة تبوك (تيماء، أملج ) الحدود الشمالية (عرعر، طريف)، منطقة الجوف ( سكاكا، القريات، طبرجل)، منطقة حائل (حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة) ومنطقة المدينة المنورة( ينبع، العلا، مهد الذهب، الحناكية، بدر، الرايس، العيص، خيبر، وادي الفرع) وعلى منطقة مكة المكرمة (جدة، ذهبان، الطائف، الليث، رابغ، خليص، الكامل، بحرة، الجموم، ميسان) أمطارا غزيرة اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما تشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية التي قد تؤدي إلى أتربة مثارة على كل من منطقة القصيم، المنطقة الشرقية، منطقة الرياض، فيما تشهد رفحاء أمطار متوسطة إلى غزيرة غدا الأربعاء، بينما يتوقع أن تشهد منطقة القصيم (بريدة، عنيزة الرس ، المذنب، البكيرية، البدائع ) أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة الأربعاء، بينما تشهد منطقة الرياض (المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، الغاط الدوادمي، عفيف)، المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة )، منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة) ومنطقة عسير (أبها، محايل، النماص، تنومة، المجاردة، سبت العلايا) أمطارا من متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس القادمين، فيما تشهد الرياض العاصمة والخرج والمنطقة الشرقية (الخفجي والجبيل، الدمام، الخبر، الظهران) أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة، بينما يتوقع أن تشهد كل من منطقة تبوك (تبوك، حقل، ضباء، الوجه)، ومنطقة الجوف والحدود الشمالية، وحائل أمطارا ما بين خفيفة إلى متوسطة يوم الخميس القادم، كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً على معظم مناطق المملكة والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

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