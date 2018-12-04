شكرا لقرائتكم فيديو.. رحلة بوش الأب الأخيرة إلى واشنطن وتعظيم سلام من ترامب وزوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل نعش الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، إلى مبنى الكابيتول، حيث أحضر جثمان الرئيس الذي توفي في منزله بتكساس ليلة الجمعة عن 94 عاماً إلى واشنطن، الإثنين، للسماح للبلاد بتوديعه للمرة الأخيرة.

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، أثناء زيارتهما مبنى الكابيتول روتاندا، حيث ألقيا نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان.

ووقف ترامب وزوجته مدة دقيقة أمام نعش بوش المغطى بالعلم الأمريكي قبل أن يؤدي ترامب التحية أمام التابوت، ووضعت ميلانيا في نفس الوقت يدها على قلبها ولم يتحدث أي منهما، وغادرا بعد نحو دقيقتين من دخول المبنى .

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