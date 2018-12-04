شكرا لقرائتكم لجنة لمتابعة المشروعات المتعثرة في محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كلف محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة، لجنة لمتابعة عدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظة والمراكز التابعة لها والوقوف عليها.

ولفت إلى أنه تم تكليف مديري الإدارات الحكومية بمتابعة تلك المشروعات المتعثرة وإبلاغ لجنة متابعة المشروعات المتعثرة بما يستجد، وأن المجلس سيناقش تعثر تلك المشروعات ضمن جلساته القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس المحلي الذي عقد بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة, بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الإدارات الحكومية والأهالي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, كما استعرض سير العمل والمراحل المنجزة من مشروعات وزارة النقل، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وزارة الشؤون البلدية والقروية وما يعترض هذه المشروعات من معوقات وسبل معالجتها، واحتياجات أهالي المراكز والقرى التابعة للمحافظة في مجالات التعليم والبلدية والطرق والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات.

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