شكرا لقرائتكم الأرصاد الجوية : استمرار السحب الرعدية الممطرة على ينبع والمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على محافظة ينبع والأجزاء الواقعة بين ينبع والمدينة المنورة.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر توقع في تنبيه متقدم له أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على ينبع حتى العاشرة من مساء اليوم تشمل العيص – الرايس – بدر – المسيجيد والأجزاء المجاورة لها.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على المدينة المنورة حتى التاسعة من مساء الثلاثاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مناطق تبوك ، الجوف ، حائل والحدود الشمالية ،ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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