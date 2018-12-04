شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستقبل فريق التنقيب في موقع ثاج الأثري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، فريق علمي أثري سعودي هولندي فرنسي مشترك للتنقيب في موقع ثاج الأثري بالمنطقة الشرقية، ضمن اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبرنامج التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في مجال البحث والتنقيب الأثري، استناداً للاتفاقية الموقعة مع جامعة ليدن الهولندية، حيث رافق الفريق العلمي مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحي بالمنطقة المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان.

وقدم الأمير أحمد بن فهد الشكر لفريق التنقيب في ثاج، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الاكتشافات التي تثري حضارة المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

من جهته، قدم المهندس البنيان شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالجوانب كافة التي تثرى السياحة والاكتشافات الأثرية بالمنطقة، مؤكدًا أن توجيهات سموه خلال اللقاء سيتم العمل بها لتطوير العمل في جهاز السياحة بالمنطقة.