شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاء الأول لمُحضِّري المختبرات يناقش تعزيز السلامة وإبراز المواهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

دشَّن مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون المدرسية صديق خوجة، صباح اليوم (الثلاثاء)، اللقاء الأول لمحضري المختبرات الذي أقامته إدارة التجهيزات المدرسية تحت شعار «مختبرات متجددة ومتطورة» بمتوسطة التعاون الأهلية.

واستُهل اللقاء بعرض مرئي عن منجزات قسم المختبرات، تلاه كلمة للمساعد للشؤون التعليمية، ذكر من خلالها أن اللقاء يهدف لتعزيز السلامة في المختبرات المدرسية وتفعيلها لتخريج الطلاب المبدعين والمبتكرين، وتحقيقاً للتفعيل الأمثل للوسائل العلمية المساعدة لجعل الطالب يبتكر ويكتشف ويحل المشكلات عبر إجراء الأنشطة المخبرية، بالإضافة لإتاحة الفرصة للطالب لإبراز مواهبه، متمنياً أن يسهم اللقاء في تحقيق الأهداف المرجوة منه، مثمناً لإدارات التجهيزات والإشراف ومدارس التعاون جهودهم لإنجاح اللقاء.

بعد ذلك، كرَّم راعي اللقاء المشاركين والمتميزين فيه، ليبدأ بعد ذلك عرض أوراق عمل اللقاء التي اشتملت على ورقة بعنوان كيفية التعامل مع المواد الكيميائية ألقاها علي مسعود، ثم تحدث خالد مفرح في ورقته عن تفعيل المختبرات المدرسية، فيما كانت الورقة الثالثة عن الاحتياج والصرف على بوابة التجهيزات والتي قدمها توفيق الصحفي، فيما اختتم سعيد بن محفوظ أوراق عمل اللقاء بالحديث عن الصيانة في المختبرات المدرسية، كما تخلل اللقاء عدد من التوصيات.

من جهته، أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم جدة طواشي الكناني، أن اللقاء استهدف محضري المختبرات في مدارس المرحلة الثانوية من داخل جدة ومن المحافظات التابعة لها، مضيفاً أن اللقاء يهدف لتطوير وتفعيل الأداء في المختبرات المدرسية واستفاد منه ١٥٠ مُحضِّر مختبر.