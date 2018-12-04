شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 65 فعالية لـ 2200 من ذوي الإعاقة في يومهم العالمي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بندر السليس - الرياض

أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلا بمراكز التأهيل الشامل "الرجالية والنسائية" ووحدة الخدمات المساندة للإناث ومراكز الرعاية النهارية، 65 فعالية داخلية وخارجية لـ 2200 مستفيد ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2018 الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام ميلادي، بحضور مدير عام فرع الوزارة يوسف السيالي ومنسوبي ومنسوبات تلك المراكز.

وتحتوي حزمة الفعاليات الداخلية على عدد من العروض المسرحية والمسابقات الترفيهية الموجهة لذوي الإعاقة مع عرض إبداعاتهم في عدد من الأركان المصاحبة، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات التوعوية للكادر الوظيفي العامل معهم عن حقوق ذوي الإعاقة وأهمية تمكينهم وضمان شمولهم بجميع الخدمات، إلى جانب الاحتفاء بالنماذج الناجحة من ذوي الإعاقة وإبراز قصصهم وتكريم الجهات الخارجية الداعمة والمشاركة في هذه الفعاليات.

وأوضح السيالي، أنه من أهم الفعاليات التي ستنظم بهذه المناسبة وتهدف إلى دمج فئات ذوي الإعاقة بالمجتمع وزيادة الوعي بشؤون الإعاقة ومسبباتها والتعريف بخدمات الدولة التي توفرها لهم، الاحتفال الذي سيقام مساء الخميس المقبل من الساعة 4:00 عصرا حتى 9:00 مساء في المجمع التجاري "غرناطة مول"، بمشاركة عدد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة، داعيا الجمهور الخارجي إلى الحضور والمشاركة في هذا الاحتفال لتقديم الدعم المعنوي لهذه الفئة في يومهم العالمي.