أمير مكة يقف على أحياء الليث المتضررة من الأمطار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الليث

وقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم، ميدانيا على عدد من أحياء محافظة الليث التي تضررت جراء الأمطار وانهيار العقم الترابي لسد وادي الليث، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح وأعضاء اللجنة التي وجه سموه بتشكيلها لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث، إضافة لإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في مختلف المجالات.

وفور وصول أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظة الليث، يرافقه أعضاء اللجنة المكونة من الإمارة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة جدة وفرعي وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة، تجول في أحياء متضررة، كما التقى عددا من أهالي هذه الأحياء، مستمعا إلى مطالبهم وملاحظاتهم.

بعد ذلك توجه الأمير خالد إلى موقع سد وادي الليث، واستمع إلى شرح عن الخطوات المزمع تنفيذها لاستكمال السد بما يضمن عمله بكفاءة خلال الفترة المقبلة، ليتسع لنحو 90 مليون متر مكعب من المياه.

كما توجه أمير منطقة مكة إلى محافظة القنفذة، والتقى فيها عددا من أهالي محافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم، مستمعا إلى مطالبهم التنموية في شتى المجالات، بعدها ترأس بحضور مديري الأجهزة الحكومية في المنطقة، اجتماع المجلس المحلي للمحافظات الثلاث، واستعرض خلاله المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، والبالغة قرابة مليار و400 مليون ريال.

عقب ذلك زار معرض محافظة القنفذة الخاص بالمبادرات التي تنفذها القطاعات في المحافظة، كما التقى عددا من أبناء المحافظة المتميزين والحائزين على مراكز متقدمة على مستوى المملكة في عدد من المسابقات.

وحضر الأمير خالد الفيصل، ورشة عمل رؤساء المراكز والبلديات وأعضاء المجالس المحلية التي يشارك فيها نحو 50 شخصا، وتهدف لتطوير عمل وأداء رؤساء المراكز.

من جهة أخرى، افتتح أمير منطقة مكة المكرمة حديقة الشلالات بمحافظة القنفذة التي ضم 84 جلسة بإطلالات بحرية وألعابا للأطفال، وشلالات طبيعية وصناعية ومواقع استثمارية وإضاءات متطورة.

محافظة الليث:

- تقع في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة مكة

- مساحتها: 11 كم2

عدد المراكز التابعة:

- 12 مركزا

عدد السكان:

- 15 ألف نسمة

- محافظة من فئة أ في المنطقة

من معالم الليث:

- جزيرة جبل الليث

- تمتد على ساحل محافظة الليث

- مساحتها: 4 كم2

- تبعد عن المحافظة 11 ميلا داخل البحر

- تكثر بها الأسماك النادرة والشعب المرجانية