تفعيل برنامج "الغذاء الصحي" في ثانوية معهد العاصمة النموذجي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

نفذ النشاط الطلابي بالقسم الثانوي برنامجًا توعويًا بعنوان "الغذاء الصحي" لمدة ثلاثة أسابيع، برعاية مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم وبحضور مساعديه.

وقال مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري: يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة "العقل السليم في الجسم السليم"، والتأكيد على أهمية الغذاء الصحي للطلاب في تحفيز النشاط والتفكير الإيجابي والسلوك السليم خاصة في ظل انتشار الوجبات السريعة.

من ناحيته، قال مدير عام المعهد: هذه البرامج والفعاليات تأتي ضمن أهداف "الرؤية السعودية 2030" لبناء الإنسان والاهتمام بالصحة وخاصة عند الطلاب، ولن يكون التعليم ناجحاً وفاعلاً دون الاهتمام بالغذاء الصحي.

وشهد البرنامج تنفيذ الكثير من الفعاليات من بينها المجسمات التوعوية وركن المأكولات الشعبية وتقديم الطلاب للعديد من المسابقات والفقرات التوعوية، وحرص الطلاب على تنسيق الأركان المخصصة لكل صف وإعداد المأكولات وتقديم الضيافة للضيوف.

وأشرف قائد القسم لطفي الدرعان، ورائد النشاط سالم بانقيطة، على الإعداد للبرنامج وتنفيذه بمتابعة مميزة من قبل وكلاء القسم.

وكان للمعلمين حضورهم المميز من خلال المساهمة في إثراء البرنامج سواء بالتوجيه أو الدعم.

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