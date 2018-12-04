الان تتابع الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد.. سقوط أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس غد الأربعاء، قائلة إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، حفر الباطن، القيصومة”.
كما شملت توقعات الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق “جازان، عسير، الباحة”.
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