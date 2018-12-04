الان تتابع تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما، بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة بمكة المكرمة.

وذكر التنبيه، أن بداية الحالة تكون في تمام السابعة وتنتهي في العاشرة من مساء اليوم، على “ثول، خليص، ذهبان، جدة والأجزاء المجاورة لها”.