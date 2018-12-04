شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: الإعاقة ليست بالنطق والسمع إنما في المفاهيم والبصيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطوالة (حائل)

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء) بمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة بمبادرة من جمعية الأطفال المعوقين وإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

ونفذ أمير منطقة حائل ونائبه جولة على أجنحة المعرض المصاحب للفعاليات واستمعا إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الذي أشار إلى تنوع الأجنحة والتي تمثل عددا من الجهات المختصة بخدمة ذوي الإعاقة.

وأشار مدير مركز الملك سلمان للأطفال المعوقين عبدالله العجلان إلى أهمية الخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة منذ السنوات الأولى المبكرة وانعكاسها على حياتهم وتفوقهم.

وارتجل أمير منطقة حائل كلمة قال فيها إن الإعاقة ليست إعاقة النطق وإنما إعاقة المنطوق وليست إعاقة البصر هي الإعاقة وإنما إعاقة البصيرة وليست إعاقة السمع هي المشكلة وإنما إعاقة المفاهيم، مؤكدا أنه لم يجد في هذا الموقع اليوم إلا الإصرار والتحدي والشباب والفتيات الأكثر قدرة وتألقا وهم نموذج وطني مشرف.

وأشار إلى أن الإعاقة كانت منعطفا في حياتهم جعلتهم يصرون على النهوض من جديد وحفز ذوي الإعاقة على الاستمرار بنفس هذه الوتيرة من المبادرات والحماس والانطلاق، موضحا أن روحهم الإبداعية حافز للجميع الذي من المهم أن يقتدى بهم وبقوة عزيمتهم، وعبر عن شكره لكل المبدعين والمشاركين في المهرجان، إذ قال لهم أنتم فعلا أبناء للوطن أوفياء حركتم المشاعر وجعلتم الكل يتطلع لأدوار أهم وأشمل لخدمة الوطن في كل مجال ولا يقف الإبداع عند حد معين.

بعد ذلك كرم الأمير عبدالعزيز بن سعد شركاء النجاح والمميزين والمساهمين بإنجاح فعاليات ذوي الإعاقة ثم أعلن أمير منطقة حائل تبرعه للمعوقين بمبلغ 100 ألف ريال كما أعلن نائب أمير منطقة حائل تبرعه بمبلغ 100 ألف ريال، وتبرع رجل الأعمال عواد الرضيمان بمبلغ 100 ألف ريال.