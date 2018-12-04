شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «خالد»: تنظيم فعالية «يوم المهندس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

نظمت جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة التدريب والخريجين بكلية الهندسة، اليوم (الثلاثاء) فعالية يوم المهندس السادس، بمقر كلية الهندسة بالمدينة الجامعية (قريقر)، بحضور عميد الكلية الدكتور إبراهيم بن إدريس فلقي، ووكلائها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وانطلقت فعاليات اليوم بجلسة نقاش مع مدير إدارة المرافق بالقطاع الجنوبي في شركة الكهرباء السعودية المهندس سياف بن سعيد الشهراني، قدم من خلالها نبذة عن تجربته المهنية في المجال الهندسي، مشيرا إلى مدى أهمية الهندسة بمختلف مجالاتها في تحقيق التطوير لأي منشأة، وكيفية التعامل مع المعوقات وتخطيها في الحياة العملية، وأجاب أيضا على عدد من تساؤلات الطلاب حول مستقبل تخصصاتهم ومدى حاجات سوق العمل.

بعد ذلك عقد عميد كلية الهندسة الدكتور إبراهيم فلقي لقاء مفتوحا مع الطلاب بمشاركة وكلاء ورؤساء أقسام الكلية، للإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب، ودارت في اللقاء نقاشات عدة تمحورت حول الخدمات والمؤتمرات والندوات والدورات التي تقيمها وتقدمها الكلية وكيفية الاستفادة منها من قبل الطلاب وكيفية إشراكهم فيها، إضافة إلى الحديث عن ارتباط خريجي الهندسة بكليتهم بعد التخرج والخدمات والمرافق المتاحة لهم.

ودشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن علي العمري معرض المشاريع المصاحب، الذي ضم 36 ملصقا بحثيا في مجالات الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، التي ضمت مشاريع عدة، من أبرزها مشروع هندسة كيميائية خاص بالمجال الطبي، ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه، واستاد رياضي، إضافة إلى كوبري خرساني.