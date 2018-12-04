شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابات بحادثة طريق كرا العقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة) أودت حادثة مرورية وقعت على طريق كرا - العقيق بحياة شخص وأوقعت عدة إصابات. أودت حادثة مرورية وقعت على طريق كرا - العقيق بحياة شخص وأوقعت عدة إصابات. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد الزهراني إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغا عن حادثة تصادم بمحافظة العقيق تحديداً طريق كرا. وكان البلاغ الأولي الوارد للعمليات من 5 إلى 6 إصابات، وتم توجيه 4 فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود حالة تم الكشف عليها واتضح أنها فارقت الحياة، وبحسب إفادة رجال الأمن فإن الإصابات الأخرى نقلت عن طريق المواطنين، مهيبا بعدم نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية، والابتعاد عن التجمهر بمواقع الحوادث، مع تأكيده جاهزية فرق الهلال الأحمر لمجابهة مثل تلك الظروف.



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