شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة.. الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تحتضن الرياض بعد غد (الخميس) انطلاق بطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة التي ستقام على أرض مربط العرب في المزاحمية غرب مدينة الرياض وتستمر لمدة 3 أيام، والتي ستتنافس فيها الخيل العربية الأصيلة على ألقاب مسابقة الجمال.

وسيكرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الفائزين في المسابقة في الحفل الختامي الذي سيقام يوم السبت القادم، ومن المقرر أن تشهد البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة، كمعرض الفنون التشكيلية، وملتقى الأسر المنتجة، وعروض الفنون الشعبية، وعروض فرسان الخيل، ومتحف السيارات الكلاسيكية، ومهرجان الطفل الصغير، وعربات الفود ترك.