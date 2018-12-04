شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: تفقد مشاريع المياه والصرف الصحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القصيم)

تفقد الرئيس التشغيلي لقطاع التوزيع الشمالي والشمال الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس إبراهيم بن صالح الرقيبة مشاريع المياه والصرف الصحي في بعض مدن ومحافظات المنطقة الجاري تنفيذها، رافقه مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، ونائب المدير العام للمشاريع المهندس فهد السلطان، ومدير تنفيذ الشبكات المهندس عبدالرحمن الربيش، ومدير تنفيذ المحطات المهندس عبدالعزيز الجميلي.

وشملت الزيارة التفقدية مشروع خزان المياه الواقع بمنطقة التشليح بمدينة بريدة، الذي يتسع لـ50 ألف متر مكعب باليوم، ومشروع إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً بمحافظة عنيزة، إلى جانب محطة الصرف الصحي بمحافظة الأسياح التي تتسع لـ15 ألف متر مكعب باليوم، ومشروع محطة ضخ خزان مياه القرعاء شمال غرب بريدة، ومحطة الرفع لمشروع الصرف الصحي بحي الضاحي ببريدة، التي تحتوي على 6 مضخات غاطسة تعمل حسب كمية التدفق الداخل للمحطة طبقاً لمناسيب التشغيل المبرمجة، إذ تعمل 4 مضخات بشكل أساسي، ومضختان بشكل احتياطي بسعة إجمالية تقدر بـ38 ألف متر مكعب في اليوم، كما وقف المهندس الرقيبة ومرافقوه على سير العمل بخزان المياه بمحافظة الشماسية.

من جهة أخرى، أكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي حرص المديرية على الانتهاء من أعمال مشاريع المياه والصرف الصحي بمدن ومحافظات المنطقة في وقتها المحدد دون تأخير، مشيراً إلى أن المشاريع بالمنطقة تحظى بدعم واهتمام من قبل أمير المنطقة، وبمتابعة مباشرة من وزير البيئة والمياه والزراعة.