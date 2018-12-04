شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: الانتهاء من 146 منحة بالنعيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشفت أمانة المنطقة الشرقية الانتهاء من 146 منحة من الأوامر السامية بالدمام، والتي نفذت في محافظة النعيرية ضمن الدفعة الثانية، مؤكدة أنها عازمة على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها.

وقال المدير العام للإدارة العامة للأراضي والممتلكات صالح بن عبدالرحمن الراجح في بيان صحفي إنه تم الإعلان مسبقا عن دفعات قد أنهتها الأمانة، موكدا أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المنح التي لديها، حال توافر الأراضي والتي يمكن الاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الأمانة، موضحا أنه سيتم الإعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة من صدرت لهم المنح وتمت إحالتها إلى بلدية محافظة النعيرية عبر الرابط www.eamana.gov.sa.

وأكد الراجح أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الفترة القادمة، إذ سبق لها أن أنهت المرحلة الأولى من المنح والتي غطت حتى تاريخ 1416، كما أنهت المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين بمدينة الدمام وغطت حتى عام 1421، وكذلك المرحلة الثالثة والتي غطت عامي 1425 و1426، وبهذا تكون الأمانة أنهت ثلاث مراحل من المنح فيما سيتم الإعلان تباعا عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة، مؤكداً أن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على إنهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعا وحسب الإمكانات.