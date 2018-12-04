شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 148 طناً من السلال الغذائية بمديرية بيحان في شبوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شبوة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 148 طناً من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لتسع محافظات يمنية. 148 طناً من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لتسع محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.