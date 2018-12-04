شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة تجهز الأطعمة غير «صحية» للمطاعم في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة) ضبطت بلدية المعابدة الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية سكن عمال يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية يتم بداخله إعداد وتجهيز الأطعمة وتوزيعها على المطاعم. وقال حساب العاصمة المقدسة على موقع «تويتر» إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب التعليمات والأنظمة البلدية وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.



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